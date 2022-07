यहां है 'Lilliput' का गांव, रहस्य जानकर होश उड़ जाएंगे आपके

International

oi-Artesh Kumar

तेहरान, 12 जुलाई : विज्ञान की बदौलत लोगों को दुनिया बेशक छोटी लगती हो, लेकिन इसकी विशालता का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। धरती के बारे में जितना भी आप सोचेंगे, उतना ही उलझते चले जाएंगे। हम आज आपको एक अनोखे गांव के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में आप सुनकर हैरत में पर जाएंगे और कह उठेंगे, क्या वाकई में दुनिया में ऐसा भी कोई विलेज है ? आपने ईरान के पूर्वी क्षेत्र तेहरान का नाम तो सुना ही होगा, यहां अफगानिस्तान की सीमा से सटे एक छोटा सा गांव है, जिसका नाम मखुनिक है (Makhunik a area of Iran mysterious village of little people)। लोग इसे रहस्यमयी गांव कहते हैं।

English summary

Located 143 km away from Birjand, the capital of South Khorasan province, its The village was inhabited by people of very short stature until about a century ago. Currently, it is home to roughly 200 adobe dwellings many of them are of exceptionally low height. domestic architecture is dominantly characterized with exceptionally low-height houses with narrow doorways most of which cannot be entered without stooping down.