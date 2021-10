पंजशीर का 'दुश्मन' बनेगा पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ, तालिबान की सरकार बनाने का मिला इनाम?

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, अक्टूबर 06: पंजशीर में तबाही मचाने वाले पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के प्रमुख फैज हमीद को पाकिस्तानी सेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया जा सकता है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, फैज हमीद का नाम सबसे आगे है और उन्हें पाकिस्तानी सेना का नया प्रमुख बनाया जा सकता है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को देश का अगला आईएसआई प्रमुख नियुक्त किया जा सकता है।

English summary

Lt Gen Nadeem Anjum could be the next head of Pakistan's intelligence agency ISI, while the current ISI chief Faiz Hameed could be the next Army Chief of Pakistan.