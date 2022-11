ब्रिटेन के विंडसर महल में 'भूत' देखकर डर गई थीं महारानी! क्या यहां प्रेत-आत्मा आज भी मचाते हैं कोहराम...?

International

oi-Artesh Kumar

ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय (Queen Elizabeth -II) ने अपने महल विंडसर कैसल में भूत देखकर डर गई थीं। मिरर की रिपोर्ट में कहा गया है कि, जब क्वीन एलिजाबेथ अपनी बहन राजकुमारी मार्गरेट के साथ महल में थीं, उस समय उन्होंने पूर्व महारानी एलिजाबेथ प्रथम का भूत देखा था। यह भूत महल में लाइब्रेरी के पास घूम रहा था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि विंडसर महल शाही परिवार के सबसे प्रेतवाधित घरों में से एक है। मिरर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि विंडसर कैसल में भूत-प्रेत से लेकर सैनिकों को सलामी और हड्डियों की चोरी की कई कहानियां भी हैं।

English summary

The Queen and her sister had seen the ghost at Windsor castle which the report claimed is said to be one of the most haunted homes of the royal family. There are stories stretching from hobbling ghosts to saluting soldiers and even stolen bones, the Mirror report said.