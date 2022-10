दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में कैद 'आखिरी' पाकिस्तानी स्वदेश लौटा , भोग रहा था 'नर्क' की जिंदगी

International

oi-Artesh Kumar

करीब 20 साल तक ग्वांतानामो बे (Guantanamo Bay Detention Camp) में कैद आखिरी पाकिस्तानी नागरिक सैफुल्लाह पारचा ( Saifullah Paracha) क्यूबा में कुख्यात अमेरिकी हिरासत शिविर से रिहा होने के बाद शनिवार को अपने देश लौट आया। आज सैफुल्लाह की उम्र 74 साल हो चुकी है। उन पर अलकायदा के साथ संबंध होने के संदेह में बैंकॉक में हिरासत में लिया गया था। पाकिस्तानी मीडिया ने सैफुल्लाह को इस खतरनाक डिटेंशन कैंप से निकलने वाला आखिरी पाकिस्तानी बताया है।

English summary

aifullah Paracha, the "last" Pakistani national who was held at Guantanamo Bay for almost 20 years, returned to his home country on Saturday after his release from the infamous US detention camp in Cuba, media reports said.