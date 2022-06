पैगंबर पर टिप्पणी के साइड इफेक्ट्स, इस देश में भारतीय सामानों का शुरू हुआ बहिष्कार, स्टोर से हटे सामान

International

oi-Abhijat Shekhar

कुवैत, जून 07: पैगंबर मुहम्मद पर बीजेपी नेताओं द्वारा की गई विवादित टिप्पणी के बाद इस्लामिक देशों से भारत को कड़ी प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ रहा है और दर्जन भर से ज्यादा इस्लामिक देशों ने आपत्तिजनक बयान पर एतराज जताया है। वहीं, अब कुवैत में भारतीय सामानों का बहिष्कार भी शुरू हो गया है। जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं, कि क्या नुपूर शर्मा का बयान भारत पर भाड़ी पड़ेगा?

पैगंबर पर टिप्पणी पड़ेगी भारी! इस्लामिक देशों में बढ़ता जा रहा विरोध, दोस्त देश ने भी दी नसीहत

English summary

The effect of Nupur Sharma's controversial statement on the Prophet has started showing and Indian goods are being removed from the stores in this Arab country.