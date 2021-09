लगातार गल रहा है किम जोंग उन का शरीर, क्या सिगरेट की लत छीन लेगी उत्तर कोरिया के तानाशाह की जिंदगी?

International

प्योंगयांग, सितंबर 10: दुनिया के किसी भी हिस्से के आप रहने वाले हों, लेकिन अगर आपका वजन अचानक बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो दो चीजें होती हैं। लोग या तो आपकी तारीफ करने के लिए उस पर कमेंट करते हैं, या वे आपसे आपके ट्रांसफॉर्मेशन सीक्रेट के बारे में पूछते हैं। लेकिन, उत्तर कोरिया की बात अलग है। उत्तर कोरिया में तानाशाह किम जोंग उन सूखकर हड्डी होते जा रहे हैं, जिसने नॉर्थ कोरिया के लोगों को भारी टेंशन में डाल दिया है। रिपोर्ट है कि किम जोंग उन भले ही खुद को खुश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल में वो काफी बीमार हैं और इसीलिए उनका वजन काफी कम होता जा रहा है।

किसी घातक बीमारी के चपेट में है 'सनकी तानाशाह' किम जोंग उन? सामने आई तस्वीरें देख दुनिया हैरान

English summary

Kim Jong Un's weight has reduced by more than 20 kg and now questions are being raised whether Kim Jong Un is very ill.