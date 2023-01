केविन मैक्कार्थी बने अमेरिकी कांग्रेस के नये स्पीकर, एक वोट पाकर डोनाल्ड ट्रंप बने सदन में मजाक

केविन मैक्कार्थी ने अपनी जीत का श्रेय पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को दिया है और कहा है, कि लोगों को लगता था, कि वो मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन वो हमेशा मेरे साथ थे।

Kevin McCarthy New Speaker Of America: अमेरिका में कई दिनों तक चली लगातार और बार बार वोटिंग के बाद केविन मैक्कार्थी संसद के नये स्पीकर बन गये हैं। द हिल की रिपोर्ट के मुताबिक, केविन मैक्कार्थी को आखिरकार अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर चुन लिया गया है, लेकिन इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के अंदर के दरार का भी खुलासा हो गया है। केविन मैक्कार्थी, रिपब्लिकन पार्टी के सांसद हैं और अब वो अमेरिका के 55वें स्पीकर चुने गये हैं।

Kevin McCarthy became the new speaker of the US Congress, Donald Trump became a joke in the House after getting one vote