जो बाइडेन का बड़ा बयान- इस वक्त चार ऐतिहासिक संकटों से जूझ रहा है अमेरिका

oi-Kapil Tiwari

वॉशिंगटन। Joe Biden vs Donald Trump अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन 20 जनवरी को शपथग्रहण करेंगे, लेकिन काम उन्होंने उससे पहले ही शुरू कर दिया है। दरअसल, रविवार को जो बाइडेन ने एक ट्वीट कर कहा कि उनका देश वर्तमान में 'चार ऐतिहासिक संकटों' से गुजर रहा है, जिसका समाधान बहुत जरूरी है। जो बाइडेन ने कहा कि इन ऐतिहासिक संकटों से निपटने के लिए उनकी टीम कड़ी मेहनत कर रही है।

इन चार संकटों का सामना कर रहा है अमेरिका- जो बाइडेन

जो बाइडेन ने अपने ट्वीट में कहा है कि उनका देश वर्तमान में कोरोना वायरस से लेकर, अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और नस्लीय भेदभाव जैसे संकटों से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि जनवरी आते ही इन चारों संकटों को लेकर बिल्कुल समय बर्बाद नहीं किया जाएगा, इसलिए मैं और मेरी टीम अभी से कड़ी मेहनत कर रही है।

From COVID-19 and the economy to climate change and racial justice — our nation is facing four historic crises at once. And come January, there will be no time to waste. That’s why my team and I are hard at work preparing to take action on day one.