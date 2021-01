'Joe Biden is not my President',जानें ट्विटर पर ये क्यों कर रहा है ट्रेंड, भारत से जुड़ा है मामला

'Joe Biden is not my President' Twitter Trend: जो बाइडेन ने 20 जनवरी को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। जो बाइडेन ने बाइडन ने बुधवार को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद अमेरिका के संबंध साझेदारों के साथ सुधारने और दुनिया के साथ एक बार फिर काम करने का वादा किया है। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनते ही सोशल मीडिया पर कई तरह के ट्रेंड चले। लेकिन भारत में ट्विटर पर, Joe Biden is not my President (#JoeBidenIsNotMyPreisdent) टॉप ट्रेंड में रहा। इस ट्रेंड पर कई ट्विटर यूजर ने कमेंट किया। ये ट्रेंड इतना वायरल हुआ कि टॉप ट्रेंड बन गया। इस हैशटैग को ट्विटर पर ट्रेंड कराने वाला शख्स भारतीय है, जिसका नाम प्रयाग तिवारी है।

‘Joe Biden is not my President’ is top trending on Twitter, Here's is why need to know