बच्चों को मिले सेक्स चेंज करने का अधिकार, तब तक रोकी जाए जवानी, बाइडेन के अधिकारी की ये कैसी सलाह?

oi-Artesh Kumar

न्यूयॉर्क, 19 जुलाई : अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सहायक स्वास्थ्य सचिव रशेल लेविने एक ट्रांस महिला हैं। वह सेक्स चेंज में विश्वास रखती हैं और वो बच्चों को इन मामलों में सशक्त करना चाहती हैं। उन्होंने लिंग उपचार पुष्टि की चाह रखने वाले युवाओं के समर्थन में आगे आई हैं। उन्होंने इससे संबंधित एक कानून बनाए जाने का आग्रह किया है।



English summary

United States Assistant Health Secretary Rachel Levine urged for legislation to “support and empower” youngsters seeking “gender affirmation treatment.” Levine, who is transgender ‘herself’, and has lived till 2011 as a biological male, made these statements while appearing on MSNBC’s “Andrea Mitchell Reports.”