Elon Musk का 'लव इन 1994', एक्स Girlfriend ने शेयर की तस्वीरें! कहा, पहले ऐसे थे मस्क

International

oi-Artesh Kumar

न्यूयॉर्क, 24 अगस्त : दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क अपनी प्राइवेट और सोशल लाइफ को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। खास कर लोग उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में ज्यादा जानने की इच्छा रखते हैं। लोगों की इच्छा पूरी भी हो जाती है। खबर के मुताबिक, एलन मस्क अपने कॉलेज के दिनों में क्या करते थे कैसे रहते थे,वे क्या सोचते थे, इन सबके बारे में उनकी कॉलेज के दिनों वाली उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने काफी कुछ खुलासा कर दिया है।

English summary

Jennifer Gwynne who is auctioning Elon Musk's old photos said Elon Musk was usually reserved; he used to talk about electric cars even in 1994. "There is something so very infectious about Elon’s confidence and clarity," Gwynne said.