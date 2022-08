इस देश में युवाओं से सरकार की अपील, 'आप जमकर शराब पीये', आखिर ऐसा क्यों?

International

oi-Artesh Kumar

टोक्यो, 19 अगस्त : शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसा मेडिकल सांइस कहता है। लेकिन जापान की सरकार इसके उलट युवाओं से जमकर शराब पीने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में शराब की खपत को बढ़ावा देने के लिए "Sake Viva!" कैंपेन का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय एनटीए युवाओं से जमकर शराब पीने के लिए यह बड़ा अभियान चला रही है।

English summary

The Japanese government has launched a nationwide competition to encourage youngsters to drink more alcohol. The campaign to promote liquor consumption comes as Japan recently witnessed its biggest fall in alcohol tax income in 31 years, according to multiple reports. The “Sake Viva!” campaign, being run by the National Tax Agency (NTA), asks 20- to 39-year-old citizens to come up with proposals that help in revitalising the popularity of alcoholic drinks. The competition calls for “new products and designs” as well as ways to promote home drinking, and will run till September 9.