भारत-इजरायल और UAE, तीन दोस्त मिलकर लिखेंगे नई कहानी, दुबई के रास्ते जयशंकर जाएंगे तेल अवीव

oi-Abhijat Shekhar

तेल अवीव, अक्टूबर 16: इजरायल में पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का दौर खत्म हो चुका है और अब नेतन्याहू के शासनकाल में भारत और इजरायल काफी करीबी दोस्त बन चुके हैं। वहीं, पीएम नेतन्याहू के कार्यकाल के बाद अब भारत इजरायल संबंधों में दोस्ती का नया अध्याय खुल गया है। खासकर जब भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर भारत को एक और बेहद खास सहयोगी दोस्त यूएई के दौरे के बाद इजरायल पहुंचने वाले हैं, तो विश्लेषज्ञों का मानना है कि, भारत, इजरायल और यूएई के बीच संबंधों का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है।

English summary

Indian External Affairs Minister S. Jaishankar will go on a visit to Israel and during this a new chapter of friendship between the two countries will be written.