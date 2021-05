Israel-Palestine conflict:हमास क्या है और इजरायल के साथ उसका युद्ध क्यों हुआ ?

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

यरुशलम, 21 मई: 11 दिनों के खूनी संघर्ष के बाद इजरायल और हमास के बीच फिलिस्तीन के गाजा शहर में युद्ध विराम का ऐलान हो चुका है। इस संघर्ष विराम में मिस्र ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हालांकि, यह सीजफायर कितना टिकाऊ है, इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है, क्योंकि हमास धमकी दे रहा है कि 'ट्रिगर पर से उसकी उंगलियां हटी नहीं हैं।' इस खूनी जंग का आगाज 10 मई को हुआ था, जब हमास ने पूर्वी यरुशलम में हिंसा भड़कने के बाद इजरायल के खिलाफ रॉकेट दागे थे। दरअसल, यह हिंसा तब भड़की थी, जब इजरायल ने अप्रैल महीने में रमजान के दौरान अल अक्सा मस्जिद के पास बैरिकेड लगाकर नमाज पढ़ने वालों की संख्या सीमित कर दी थी। मौजूदा युद्ध विराम इसलिए बहुत ही अहम है, क्योंकि इजरायल और हमास के बीच हिंसक लड़ाई का एक लंबा इतिहास रहा है और यह संगठन हमेशा इजरायल और फिलिस्तीन के बीच शांति प्रक्रियाओं का विरोध करता आया है। वैसे संघर्ष विराम की घोषणा से आम लोगों की जान में जान आई है और उन्होंने गाजा पट्टी में सड़कों पर निकलकर खुशियों का इजहार किया है।

English summary

Israel-Palestine conflict:Hamas is an Islamic terrorist organization, which wants to eradicate the existence of Israel, the current war is also the result of the same thinking in which the ceasefire has already taken place