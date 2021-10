इजरायल में खुदाई के दौरान मिला विश्व का सबसे विशाल प्राचीन शराब कारखाना, देखकर वैज्ञानिक भी दंग

International

oi-Abhijat Shekhar

तेल अवीव, अक्टूबर 12: इजरायल में विश्व के सबसे पुराने और सबसे विशालकाय शराब फैक्ट्री की खोज की गई है, जिसे देखने के बाद खोज करने वाले वैज्ञानिक भी हैरान हो गये हैं। अब तक विश्व में जितने भी शराब कारखानों की खोज की गई है, उनमें सबसे विशालकाय शराब कारखाना इजरायल में खुदाई के दौरान मिला है। वैज्ञानिकों ने खोज के बाद कहा है कि, यह शराब कारखाना बीजान्टिन काल से अब तक की सबसे पुरानी ज्ञात वाइनरी है।

English summary

The world's oldest and largest wine factory has been found in Israel during excavation, which even archaeologists are surprised to see.