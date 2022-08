IS 'बीटल्स' आतंकी सेल का एल शफी एलशेख दोषी करार, सिर काटकर बनाते थे वीडियो! कोर्ट सुनाएगा अहम फैसला

International

न्यूयॉर्क, 19 अगस्त : अमेरिका की एक अदालत ने इस्लामिक स्टेट (आईएस) के आतंकी सेल 'द बीटल्स' के खूंखार आतंकी एल शफी एलशेख को अप्रैल में वर्जीनिया के अलेक्जेंड्रिया में बंधक बनाने, अमेरिकी नागरिकों की हत्या की साजिश करने और आईएस आंतकी संगठन का समर्थन करने के लिए दोषी ठहराया है। 34 साल के एल शफी एलशेख पर इन सभी आरोपों के साबित होने के बाद आज शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी।

कोर्ट सुनाएगा फैसला

अमेरिकी अदालत में दो सप्ताह के ट्रायल के क्रम में पूर्व बंधकों और पीड़ितों के माता-पिता की गवाही के बाद आईएस आतंकी के खिलाफ आरोप साबित होने के बाद उस पर आरोप तय किए गए। चार अमेरिकियों , पत्रकार जेम्स फोले और स्टीवन सॉटलॉफ और सहायता कार्यकर्ता पीटर कासिग और कायला मुलर की मौत में उसकी भूमिका के लिए अल शेख को दोषी ठहराने से पहले 12-व्यक्ति संघीय जूरी ने दो दिनों में छह घंटे से भी कम समय तक विचार-विमर्श किया।

2018 में पकड़ा गया एलशेख

बता दें कि, एल शफी एलशेख और एक अन्य आईएस आतंकी एलेक्जेंडा अमोन कोटे को जनवरी 2018 में सीरिया में कुर्द मिलिशिया ने पकड़ा था। इसके बाद दोनों को अमेरिकी सेना को सौंप दिया गया था। दोनों आतंकियों के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका की एक अदालत में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद सालों तक चली लंबी सुनवाई चली। 38 साल के कोटे को सितंबर 2021 में दोषी ठहराया गया।

आज सजा सुनाई जाएगी

बता दें कि, कोटे को जिस अमेरिकी जिला न्यायालय में दोषी ठहराया गया था, वहीं, शुक्रवार को न्यायाधीश टीएस एलिस अलशेख को सजा सुनाएंगे। बता दें कि सेल का सरगना मोहम्मद एमवाज़ी, जिसे व्यापक रूप से जिहादी जान के रूप में जाना जाता है उसे 2015 में एक ड्रोन हमले में मारा गया था। वहीं दूसरे साथी लंदन के एलेक्जेंड्रा कोटे को अप्रैल में अमेरिका में जेल में डाल दिया गया था। तीसरे साथी एल शफी एलशेख को अमेरिकी लोगों की हत्या करने के लिए सजा सुनाई जाएगी।

