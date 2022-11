यूक्रेन जंग के बीच ईरान ने 'खुलेआम' कहा, हमने रूस को 'ड्रोन' सप्लाई किए! बौखलाया अमेरिका

International

oi-Artesh Kumar

रूस ने ईरान (Iran) मेड ड्रोन (Drone) से यूक्रेन को तबाह कर दिया है। कीव को बर्बादी की कगार पर पहुंचाने में तेहरान का भी हाथ रहा है, ऐसा अमेरिका कह रहा है। क्योंकि उसका मानना है कि, रूस को ईरान चुपके से हथियारों की सप्लाई कर रहा है। वैसे अमेरिका को पहले से ही शक था कि क्रीमिया में ईरान रूस के सैनिकों को ड्रोन हमले की ट्रेनिंग दे रहा है। अमेरिका ने तेहरान से कहा था कि अगर वह मास्को को ड्रोन स्पलाई करने से बाज नहीं आएगा तो उसे इसका गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। अब ईरान ने खुद ही स्वीकार कर लिया है कि उसने रूस को ड्रोन की सप्लाई की है।

English summary

Iran's foreign minister on Saturday acknowledged for the first time that his country has supplied Russia with drones, insisting the transfer came before Moscow's war on Ukraine that has seen the Iranian-made drones divebombing Kyiv.