भारत के गुप्ता ब्रदर्स के 'अफ्रीका कांड' से पूर्व राष्ट्रपति गये जेल, अब इंटरपोल पड़ी पीछे

International

oi-Abhijat Shekhar

जोहानिसबर्ग, जुलाई 06: उत्तर प्रदेश के रहने वाले गुप्ता भाईयों ने दक्षिण अफ्रीका में ऐसा कांड किया है कि वहां के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को 15 महीनों के लिए जेल जाना पड़ा है। लेकिन, गुप्ता भाईय कांड करने के बाद कहां हैं, किसी को नहीं पता है, इसीलिए अब इंटरपोल ने गुप्ता बंधुओं के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। रिपोर्ट है कि तीनों गुप्ता बंधु अजय गुप्ता, अतुल गुप्ता और राजेश गुप्ता, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा के बेहद करीबी थे और तीनो ने मिलकर दक्षिण अफ्रीका में भारी भ्रष्टाचार किया है और बहुत बड़ा घपला किया है। घपला करने के बाद तीनों भाई फरार हो चुके हैं, जबकि पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को जेल भेज दिया गया है।

अफगानिस्तान के दुर्लभ 'खजाने' पर ड्रैगन की काली नजर, हड़पने के लिए शी जिनपिंग ने बनाया प्लान

English summary

Interpol has issued a Red Corner Notice against the Gupta brothers in South Africa. Know what is the 'Africa Scandal' of the Gupta Brothers