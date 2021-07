इंडोनेशिया को है आपकी प्रार्थना की जरूरत, भारत की तरह ही ऑक्सीजन संकट से मचा है हाहाकार

International

oi-Abhijat Shekhar

जकार्ता, जुलाई 10: भारत की तरफ ही इंडोनेशिया भी जबरदस्त और विनाशकारी कोरोना वायरस की चपेट में बुरी तरह से फंस गया है और 2 महीने पहले, यानि अप्रैल और मई के महीने में भारत की जो स्थिति थी, वही स्थिति आज इंडोनेशिया की हो गई है। जहां ऑक्सीजन के अभाव में लोग छटपटा कर मर रहे हैं। भारत की तरह ही इंडोनेशिया भी कोरोना वायरस की विनाशकारी लहर के चलते ऑक्सीजन के संकट से जूझ रहा है। जिसके बाद इंडोनेशिया की सरकार ने वैश्विक समुदाय से मदद की गुहार लगाई है।

English summary

The corona virus has made the situation uncontrollable in Indonesia. There is an outcry due to lack of oxygen and patients are not even getting admitted in the hospitals.