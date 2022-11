चीन से MBBS कर रहे हैं तो हो जाए सावधान! प्रैक्टिस लाइसेंस नहीं होने पर FMGE मान्यता नहीं

International

oi-Artesh Kumar

चीन (China) में मेडिकल की पढ़ाई करने वालों के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। बीजिंग में भारतीय दूतावास ने कहा है कि जिन छात्रों ने नवंबर 2021 के बाद चीन में क्लिनिकल मेडिसिन प्रोग्राम में शामिल हुए हैं लेकिन चीन में मेडिकल डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नहीं लिया है, उन्हें मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा (FMGE) के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। बयान में कहा गया कि दूतावास को नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) द्वारा चीन में आयोजित क्वालिफाइंग एग्जाम की पात्रता को लेकर छात्रों और उनके परिजनों के लगातार सवाल मिल रहे हैं।

English summary

Embassy apprised Chinese authorities concerned&medical colleges with a request that they should ensure that all Indian students coming to China for clinical medicine program are educated, trained&facilitated so they can fulfill the requirements of NMC said Embassy of India in Beijing. Any student, who joins for clinical medicine program in China after November 2021 and fails to obtain license to practice as a medical doctor in China, will be rendered ineligible to appear for Foreign Medical Graduate Examination: Embassy of India in Beijing