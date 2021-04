लद्दाख में चीन ने फिर दिखाई अकड़, गोगरा और हॉट स्प्रिंग खाली करने से किया इनकार

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली: चीन के साथ भारत तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है लेकिन चीन की अकड़ खत्म होती दिखाई नहीं दे रही हैं। पैंगोंग सो से डिसइंगेजमेंट हो चुका है लेकिन नई रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सेना ने गोगरा और हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में गोगरा और हॉट स्पिंग जोन से चीनी सेना ने अपनी गाड़ियों को हटाने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद संभावना जताई जा रही है कि भारत-चीन सीमा पर फिर से तनाव बढ़ सकता है।

Still photos now in of the Chinese pullback in Ladakh’s Pangong sectors. Indian high-def cameras keeping tabs on every step. Each vehicle, bunker, tank & troop watched and validated in pullback. Tomorrow the crucial Phase 1 review between both sides. pic.twitter.com/94LOPga67g