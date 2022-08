पूर्वी लद्दाख में तनाव के बीच एक साथ सैन्य अभ्यास करेंगे भारत और चीन के सैनिक

International

oi-Artesh Kumar

बीजिंग, 17 अगस्त : पूर्वी लद्दाख में चल रहे सीमा तनाव के बीच भारतीय और चीनी सैनिक इस महीने के अंत में रूस में एक सप्ताह तक चलने वाले बहु-देशीय सैन्य अभ्यास (multi-country drill) में हिस्सा लेंगे। वोस्तोक 2022 (Vostok 2022) नाम का यह युद्धाभ्यास रूस में आयोजित होने वाला है। इस युद्धाभ्यास में भारत, चीन, रूस के अलावा बेलारूस, मंगोलिया, ताजिकिस्तान की सेनाएं भी हिस्सा लेंगी। वोस्तोक अभ्यास रूस में 30 अगस्त से 5 सितंबर तक आयोजित किया जाना है। रूस ने बताया है कि इस अभ्यास में शामिल होने के लिए सभी सदस्य देशों ने सहमति दे दी है। इसका मौजूदा क्षेत्रीय तनाव से कोई लेना-देना नहीं है।

English summary

Indian and Chinese soldiers will take part in a week-long multi-country drill in Russia starting later this month, with troops from the two countries practising military manoeuvres together in the backdrop of the ongoing border tension in eastern Ladakh and the war in Ukraine.