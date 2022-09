भारत 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, ये हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्दें

International

oi-Artesh Kumar

नई दिल्ली, 14 सितंबर : भारत अगले साल यानी की 2023 में G20 लीडर्स समिट की मेजबानी करेगा और रणनीतिक बहुपक्षीय मंच की अध्यक्षता करेगा। बता दें कि,G20 को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्‍यवस्‍थाओं के नेताओं के श‍िखर सम्‍मेलन माना जाता है। केंद्रीय व‍िदेश मंत्रालय की ओर से मंगलवार को इसकी घोषणा की गई। मंत्रालय के अनुसार भारत अपनी अध्यक्षता में 9-10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। खबर के मुताबिक, भारत 1 दिसंबर, 2022 से 30 नवंबर, 2023 तक एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। जी20 शिखर सम्मेलन विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच पर लाता है।

English summary

India will host the G20 Leaders’ Summit next year on September 9-10 and its presidency of the strategic multilateral platform — which brings together developed and emerging economies — beginning December 1 this year will see the government hosting 200 meetings across the country.