विदेशी मुद्रा भंडार खत्म, आपातकाल... बुरी तरह बिगड़ी श्रीलंका की स्थिति, भारत ने लिया बड़ा फैसला

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली/कोलंबो, मई 07: दिवालिएपन की दहलीज पर खड़े श्रीलंका को भीषण आर्थिक संकट से निकालने के लिए भारत ने एक रूपरेखा तैयार की है, क्योंकि अब श्रीलंका के पास सिर्फ 50 मिलियन डॉलर का ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा है और देश की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से भरभराकर गिरने की स्थिति में आ चुकी है। लिहाजा, भारत ने अपने पड़ोसी देश को बचाने के लिए और किसी भी मानवीय संकट में श्रीलंका ना फंले, इसके लिए भारत ने बकायदा एक प्लान तैयार किया है।

English summary

Sri Lanka economic condition has worsened and with only $ 50 million left in the foreign exchange reserves, India has prepared a framework to help the neighboring country.