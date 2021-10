भारत ने सीमा विवाद पर जताई बड़ी उम्मीद, क्या चीन सुनेगा भारत की बात?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अक्टूबर 14: भारत और चीन के बीच कमांडर स्तरीय 13वें दौर की वार्ता फेल हो गई है, और चीन ने तीन अति महत्वपूर्ण रणनीतिक प्वाइंट्स से पीछे हटने से इनकार कर दिया है, लेकिन भारत और चीन इस बात पर सहमत हुए हैं कि, दोनों देश शांति बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर बातचीत करते रहेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि, बातचीत के दौरान भारत ने चीनी पक्ष के समने रचनात्मक प्रस्ताव रखा था, जिसपर चीनी पक्ष सहमत नहीं हुआ है, लेकिन दोनों देशों के बीच बातचीत होती रहेगी।

English summary

The Indian Foreign Ministry has said that it hopes that China will soon work on the ground level on the disputed points on the LAC.