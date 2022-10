भारत अपने उद्देश्यों और सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध, UN Day पर बोले जयशंकर

International

oi-Artesh Kumar

भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर (EAM S Jaishankar) ने संयुक्त राष्ट्र दिवस (United Nations Day2022) के अवसर पर कहा कि भारत अपने उद्देश्यों और सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध है। यूएन डे (UN Day) के अवसर पर उन्होंने अपने ट्विटर वॉल पर ट्वीट किया, 'UNSC के सदस्य के रूप में भारत के मौजूदा कार्यकाल ने समकालीन चुनौतियों का सामना करने के लिए संवाद और कूटनीति को बढ़ावा देने के हमारे सैद्धांतिक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित किया है।'

As @UN ’s founding member, India remains committed to its purposes and principles. Our contributions to implementing the goals of the Charter are a reflection of this commitment.

As the UN's founding member, India remains committed to its purposes & principles. India’s ongoing tenure as a member of the UNSC has reflected our principled approach of promoting dialogue and diplomacy to meet contemporary challenges, tweets EAM Dr S Jaishankar, on UN Day