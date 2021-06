भारत सरकार की विदेश नीति में बहुत बड़ा बदलाव, तालिबान के साथ बातचीत शुरू- अफगान मीडिया

International

काबुल, जून 09: अफगानिस्तान पर भारत सरकार ने अपनी पॉलिसी में बहुत बड़ा बदलाव लाते हुए तालिबान ग्रुप के नेताओं के साथ बातचीत का डिप्लोमेटिक रास्ता खोल दिया है। ये पहली बार है जब भारत सरकार ने तालिबान से बातचीत का रास्ता खोला है। अभी तक भारत सरकार ने तालिबान को मान्यता नहीं दी थी और भारत सरकार सिर्फ अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार के साथ ही डिप्लोमेटिक रिश्ते बनाए रखने की हिमायती थी लेकिन अफगानिस्तान मीडिया ने दावा किया है कि भारत सरकार ने पहली बार तालिबान के साथ अपना डिप्लोमेटिक चैनल खोल दिया है।

Making a big change in Afghan policy, the Indian government has started talks with the Taliban. It has been claimed that talks are going on between the Indian government and the Taliban for the last few months.