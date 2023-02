भारत ने बनाया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट, डिफेंस पर खर्च करने वाले टॉप-10 देश कौन हैं?

भारत का पाकिस्तान के साथ सीमा पर थोड़ी-बहुत शांति जरूर है, लेकिन चीन के साथ तनाव हर दिन बढ़ता ही जा रही है। भारत, चीन के साथ करीब 3500 किलोमीटर सीमा साक्षा करता है।

India Defence Budget: भारत ने बुधवार को वित्तवर्ष 2023-24 के लिए जो बजट पेश किया है, उसमें डिफेंस सेक्टर के लिए 72.6 अरब डॉलर का प्रस्ताव रखा गया है और इसके साथ ही डिफेंस सेक्टर में भारत विश्व का तीसरा सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश बन गया है। भारत सरकार ने पिछले साल के मुकालबे इस साल के डिफेंस बजट में 13 प्रतिशत का इजाफा किया है, जिसका लक्ष्य मुख्य तौर पर चीन के साथ अपनी तनावपूर्ण सीमा पर ज्यादा से ज्यादा लड़ाकू जेट और हथियारों की तैनाती के साथ साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है।

