एक साथ आए भारत, इजरायल, UAE और अमेरिका, क्या ईरान के खिलाफ दूसरे QUAD का होगा गठन?

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अक्टूबर 18: भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर इस वक्त इजरायल के दौरे पर हैं और उनके इजरायल का दौरा संयुक्त अरब अमीरात के दौरे के बाद हो रही है। इसके साथ ही इजरायल में कुछ ऐसे संकेत बन रहे हैं, जिससे पता चलता है कि एक और क्वाड का गठन होने की दिशा में चार देश एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। इन चारों देशों के नाम हैं, भारत, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरा और अमेरिका।

English summary

Are India, Israel, UAE and US going to build another quad together? Will India go against Iran?