'वन चायना पॉलिसी' से आगे निकल चुका भारत, क्या अब ताइवान को लेकर नई नीति बनाने का वक्त आ गया?

नई दिल्ली, अगस्त 05: कश्मीर विवाद पर चीन लगातार भड़काऊ बयानबाजी करता रहा है और चीन के कंधे पर चढ़कर पाकिस्तान उछलता रहता है और अब ताइवान संकट, जिसको लेकर अभी तक भारत चुप रहा है, तो फिर सवाल ये उठ रहे हैं, कि क्या अब भारत को अपनी ताइवान नीति का विकास नहीं करना चाहिए और दुनिया के सामने खुलकर अपने दुश्मन के कमजोर नस पर चोट करते हुए अपनी ताइवान नीति का ऐलान नहीं करना चाहिए? यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद आगबबूला चीन लगातार भीषण युद्धाभ्यास कर रहा है और पूरी दुनिया एक और युद्ध की आहट को महसूस कर रही है, तो ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं, कि क्या वक्त रहते चीन के अहंकार को तोड़ने के लिए भारत को सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब ये तो पूरी तरह से साफ हो चुका है, कि अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा किया, तो फिर उसका अगला निशाना भारतीय क्षेत्र ही होंगे और शी जिनपिंग की 'हिटलर' नीति का अगला टारगेट भारत होगा, तो क्या वक्त रहते भारत को चीन पर पलटवार नहीं कर देना चाहिए?

China को लेकर भी भारत की 'रूस वाली नीति'? ताइवान पर अभी तक ड्रैगन के खिलाफ नहीं आया बयान

India has stopped repeating the 'One China Policy', but is it not time for India to formulate a new policy on Taiwan?