श्रीलंका की स्थिति पर भारत की नजर, पड़ोसी धर्म निभाते हुए भारत ने दिए 3.8 अरब डॉलर

Sanjay Kumar Jha

कोलंबो, 10 जुलाईः श्रीलंका अपनी आजादी के बाद से अब तक के सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। देश के पास आवश्यक सामान खरीदने के लिए भी इतना पैसा नहीं बचा कि वह दूसरे देशों से आयात कर पाए। इस बीच श्रीलंका का पड़ोसी देश भारत लगातार उसकी मदद कर रहा है। श्रीलंका पर 51 अरब डालर से ज्यादा का विदेशी कर्ज है। इस आर्थिक संकट से निकलने के लिए श्रीलंका को कम से कम 4 अरब डालर की जरूरत है। आर्थिक मदद पाने के लिए श्रीलंका वर्ल्ड बैंक के साथ-साथ चीन और जापान जैसे देशों से भी बात कर रहा है। हालांकि, इस सबमें भारत उसका मजबूत साथी बनकर उभरा है।

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, भारत ने इस साल अब तक श्रीलंका को 3.8 अरब डालर की मदद पहुंचायी है। इसके अलावा भारत वहां के लोगों के जीने के लिए जरूरी चीजों जैसे खाने-पीने का सामान और दवाओं की कमी को पूरा करने में मदद कर रहा है। भारत का कहना है कि श्रीलंका का करीबी पड़ोसी और उसके साथ ऐतिहासिक संबंध होने के नाते, भारत उसके लोकतंत्र, स्थिरता और आर्थिक स्थिति में सुधार को लेकर पूरी तरह साथ है। भारत, श्रीलंका को खाना और दवा जैसी जरूरी चीजें भी मुहैया करा रहा है और आर्थिक तौर पर भी मदद कर रहा है।

