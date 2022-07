सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाली के लिए 'डिसइंगेजमेंट' जरूरी, जयशंकर ने चीन को सुझाए 3 मंत्र

International

बाली, 7 जुलाई : विदेश मंत्री एस जयशंकर (s jaishankar) ने गुरुवार को अपने चीनी समकक्ष वांग यी (wang yi) को पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर सभी लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान की आवश्यकता से अवगत कराया और कहा कि भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंध (india china ties) एक दूसरे का सम्मान, दोनों देशों के बीच संवेदनशीलता और आपसी हित के तीन मूल मंत्र पर आधारित होने चाहिए।

जयशंकर ने सुझाए तीन मंत्र

G20 देशों के विदेश मंत्रियों के एक सम्मेलन से इतर बाली में दोनों दिग्गज नेताओं के बीच भारत और चीन रिश्तों पर गहन वार्ता हुई। बैठक में भारत-चीन सीमा विवाद जैसे मुद्दे को जल्द से जल्द निपटारे के लिए अगली दौर की वार्ता कराए पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय (MEA) ने जयशंकर और वांग यी के बीच हुई वार्ता के विषय में जानकारी कराते हुए कहा कि, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने समकक्ष वांग यी से चर्चा के दौरान द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटकॉल का पूरी तरह से दोनों देशों के बीच पालन किए जाने को लेकर आपसी सहमती बनी है।

Focused on specific outstanding issues in our bilateral relationship pertaining to the border situation. Also spoke about other matters including students and flights. pic.twitter.com/NYl0Gh451v

शांति के लिए आपसी हित जरूरी

विदेश मंत्रालय ने आगे की जानकारी देते हुए कहा कि, विदेश मंत्री ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी के साथ सभी बकाया मुद्दों के जल्द समाधान का चीन के समक्ष आह्वान किया है। बातचीत के दौरान जयशंकर ने कहा कि, सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाली के लिए एलएसी से डिसइंगेजमेंट होना बेहद आवश्यक है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि, जयशंकर और वांग यी के बीच इससे पहले हुई बातचीत में द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटकॉल का पूरी तरह से पालन करने की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकताओं पर बल दिया गया है।

एक दूसरे के साथ संपर्क जरूरी

चीन और भारत के विदेश मंत्रियों के बीच हुई इस अहम बैठक में इस बात पर जोर दिया कि, दोनों पक्षों के सैन्य और राजनयिक अधिकारियों को एक दूसरे के साथ नियमित संपर्क में रहना चाहिए और शांति बहाली की दिशा में आगे सीनियर कमांडरों के बीच होने वाले अगले दौर की बैठक की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

आपसी हितों की समीक्षा हुई

विदेश मंत्रालय ने कहा कि जयशंकर ने मार्च में दिल्ली में वांग यी के साथ अपनी बैठक को भी याद किया और छात्रों की वापसी सहित उस समय चर्चा किए गए कुछ प्रमुख मुद्दों की प्रगति की समीक्षा भी की।

External Affairs Minister S Jaishankar on Thursday conveyed to his Chinese counterpart Wang Yi the need for an early resolution of all outstanding issues along the Line of Actual Control (LAC) in eastern Ladakh and that bilateral ties should be based on “three mutuals” of respect, sensitivity and interest.