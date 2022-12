सेंट्रल एशिया के 'जासूसों' के साथ अजीत डोभाल की बड़ी बैठक, पाकिस्तान नपेगा, तालिबान डरेगा!

मध्य एशियाई देशों के साथ मोदी सरकार ने संबंधों को मजबूती देने के लिए काफी प्रयास किए हैं और अगर मध्य एशियाई देशों से अच्छे संबंध रहते हैं, तो तालिबान पर काफी आसानी से प्रेशर बनाया जा सकता है।

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

Ajit Doval: आतंकियों पर नकेल कसने के लिए भारत काफी तेजी से काम कर रहा है और आज भारत के सबसे बड़े 'जासूस' अजीत डोभाल ने मध्य एशिया के 'जासूसों' के साथ नई दिल्ली में काफी अहम बैठक की है और इस बैठक का सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ने वाला है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने अफगानिस्तान सहित मध्य एशिया में आतंकवादी नेटवर्क की पहचान करने और उन्हें खत्म करने के लिए काफी अहम बैठक की है, जिसमें वित्तपोषण पर ताला लगाकर आतंकियों के कमर को तोड़ने पर अहम प्लान तैयार किया गया है।

मुंबई हो या मोसूल... आतंकवाद पर भारत ने फिर दी दुनिया को नसीहत, UN में PAK को फटकारा

English summary

India-Central Asia: In the meeting held in New Delhi with the Central Asian countries, important decisions regarding Taliban and Pakistan have been taken.