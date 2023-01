भारत के साथ संबंधों का चल रहा सुनहरा दौर, G20 में बुलाने के लिए धन्यवाद, बांग्लादेश क्यों हुआ खुश? जानें

शेख हसीना के कार्यकाल में भारत और बांग्लादेश के संबंध काफी मजबूत हुए हैं, वहीं बांग्लादेश ने श्रीलंका और पाकिस्तान के हालात को देखकर चीन से एक समुचित दूरी भी बनानी शुरू कर दी है।

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

India-Bangladesh News: बांग्लादेश ने कहा है, कि भारत के साथ उसके संबंधों का गोल्डेन चैप्टर चल रहा है। ढाका के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमन ने कहा है, कि बांग्लादेश भारत के साथ अपने संबंधों के संदर्भ में एक "सुनहरे अध्याय" से गुजर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है, कि दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों में भी तेजी देखी जा रही है। मोमेन ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा, कि "आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमने भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध विकसित किए हैं।"

English summary

Bangladesh has said that the golden chapter of its relations with India is going on.