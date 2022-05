भारत के गेहूं पर प्रतिबंध से कांपा विश्व बाजार, कई देशों में संकट, UN में दोस्त देश ने ही उठाई आवाज

International

वॉशिंगटन/नई दिल्ली, 17: गेहूं निर्यात करने पर भारत सरकार के प्रतिबंध लगाने के बाद वैश्विक खाद्य बाजार में हड़कंप म गया है और शनिवार को अंतरराष्ट्रीय कीमतों में लगभग 6 प्रतिशत प्रति बुशल (60 पाउंड या एक मिलियन कर्नेल या 27.21 किलोग्राम) की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत द्वारा लगाए गये प्रतिबंध का बाजार खुलने के साथ ही असर दिखने शुरू हो गया और गेहूं की कीमतों में भारी इजाफा होना शुरू हो गया। हालांकि, भारतीय बाजारों में इसका असर ठीक उल्टा हुआ है देश के अंदर कई राज्यों में गेहूं की कीमतों में 4 से 8 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है।

भारत के गेहूं निर्यात पर लगाए गये प्रतिबंध को चीन ने सही ठहराया, G7 देशों की आलोचना पर भी बोला

English summary

The ban on India's wheat exports has shaken the world food market and the US has raised its voice in the United Nations.