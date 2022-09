'जेल गया तो मैं और खतरनाक हो जाऊंगा', आतंकवादी धाराओं में चार्ज होने के बाद बोले इमरान खान

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, सितंबर 10: पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख इमरान खान ने गुरुवार को धमकी दी है, कि अगर उन्हें जेल भेजा जाता है, तो वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। इमरान खान ने ये बयान उस वक्त दिया है, जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में उनके खिलाफ लगाए गये आतंकवादी धाराओं को लेकर सुनवाई चल रही थी और कोर्ट के बाहर भारी संख्या में पुलिस मौजूद थी। जिसके बाद इमरान खान ने कहा कि, अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, तो वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे।

English summary

Imran Khan has said that, if he is sent to jail, he will become even more dangerous.