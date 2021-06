जम्मू-कश्मीर के नेताओं से पीएम मोदी मिले तो इमरान खान के पेट में हुआ दर्द, लगाए अनर्गल आरोप

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, जून 26: जम्मू-कश्मीर के नेताओं से भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने क्या मुलाकात की, वैसे ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के पेट में दर्द शुरू गया। इमरान खान ने भारत पर अनर्गल आरोपों की बरसात कर दी। अमेरिकन अखबार को दिए गये इंटरव्यू के दौरान मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से हिंदू-मुस्लिम करना शुरू कर दिया और कहा कि पाकिस्तान हमेशा से भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन भारत ऐसा होने नहीं दे रहा है।

English summary

Imran Khan said that it would have been easier for Pakistan to negotiate if there was a government of some other party instead of BJP.