जो बाइडेन ने नहीं बुलाया तो दुखी हुए इमरान खान, ट्विटर पर निकाली भड़ास, पाकिस्तान का अपमान

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद: राष्ट्रपति जो बाइडेन से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ साथ पूरे पाकिस्तान ने कई उम्मीदें लगा रखीं थीं लेकिन पाकिस्तानियों की एक एक उम्मीद, एक एक सपने धीरे धीरे टूट रहे हैं और दर्द भी अब निकल रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्विटर पर अपना दुखड़ा रोया है।

I am puzzled at the cacophony over Pak not being invited to a climate change conf! My govt's environment policies are driven solely by our commitment to our future generations of a clean & green Pakistan to mitigate the impact of climate change.

Hence our initiatives of Green Pak, 10 bn-tree tsunami, nature based solutions, cleaning up our rivers etc. We have gained vast experience in 7 yrs, beg with KP, & our policies are being recognised & lauded. We are ready to help any state wanting to learn from our experience.