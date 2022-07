इमरान खान को नहीं है General Knowledge की समझ! आकाशवाणी को बताया पाकिस्तानी

International

oi-Artesh Kumar

इस्लामाबाद, 16 जुलाई : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (imran khan got trolled)क्या कहते हैं, उन्हें भी शायद समझ में नहीं आती होगी। शायद वे कुछ भी कहने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं। हम यह इसलिए कह रहे हैं, उन्होंने एक रैली में ऑल इंडिया रेडियो (आकाशवाणी) को पाकिस्तानी रेडियो कह दिया। हालांकि, उन्होंने बाद में इसे तुरंत सुधार कर लिया। वे अब इस बात को लेकर सोशल मीडिया में ट्रोल हो रहे हैं।

English summary

Addressing a rally at Athara Hazari in Punjab’s Jhang district on Wednesday, former pm of pakistan Imran khan got trolled where he called Radio AIR of India as ‘Pakistani Radio AIR’. However, he later corrected it and called it ‘Indian Rodeo AIR’. Since Indian All India Radio was established in 1936 and Pakistan was born in 1947, Khan got trolled on social media.