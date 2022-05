श्रीलंका में गृहयुद्ध जैसे बने हालात! प्रधानमंत्री आवास से 'भागे' महिंदा राजपक्षे, अज्ञात स्थान पर ले गई सेना

International

oi-Abhijat Shekhar

कोलंबो, मई 10: जब जनता विद्रोह कर दे, तो बड़े बड़े तानाशाहों की पतलून गिली हो जाती है और एक दिन पहले तक श्रीलंका के प्रधानमंत्री रहे महिंदा राजपक्षे के साथ भी यही हुआ है। पिछले 20 सालो से श्रीलंका की राजनीति के सबसे ताकतवर चेहरा रहे महिंदा राजपक्षे से जनता हिसाब मांग रही है, कि देश कैसे डूबा? लेकिन, राजपक्षे के पास जवाब नहीं है और आज सुबह सुबह महिंदा राजपक्षे को उनके सरकारी निवास से बचाया गया है, जब हजारों प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमत्री आवास को घेर लिया था।

राजपक्षे परिवार के 'पितामह', श्रीलंका के 'सम्राट'... महिंदा राजपक्षे कैसे बन गये सबसे बड़े विलेन?

English summary

A civil war-like situation has arisen in Sri Lanka and the rescue operation of Mahinda Rajapaksa has been conducted from the Prime Minister's residence this morning.