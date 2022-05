चीन और रूस का सऊदी को मिला साथ, जानिए अमेरिका को अपना पॉवर कैसे दिखा रहे हैं प्रिंस सलमान?

International

oi-Abhijat Shekhar

रियाद/वॉशिंगटन, मई 08: पिछले साल 20 जनवरी को जब जो बाइडेन ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, उसके बाद उन्होंने कई वैश्विक नेताओं से बात करनी शुरू की। जिसमें कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और भारत के राष्ट्र प्रमुख थे। लेकिन, जो बाइडेन ने यह कहते हुए सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात करने से इनकार कर दिया था, कि प्रिंस सलमान सऊदी अरब के प्रमुख नहीं हैं। एक साल बीत चुके हैं और पिछले दो महीने में राष्ट्रपति बाइडेन ने कई बार प्रिंस सलमान से बात करने की कोशिश की है, लेकिन प्रिंस सलमान राष्ट्रपति बाइडेन का फोन नहीं उठा रहे है। ये वक्त वक्त की बात है, लेकिन सऊदी क्राउन प्रिंस किस तरह से अमेरिका को अपना पॉवर दिखा रहे हैं, आइये समझते हैं।

English summary

Saudi Arabia is improving relations with Iran and has completely sidelined the US, while the idea of ​​trading in the local currency with China is a big sign for the US.