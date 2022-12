कोयला कैसे बनता है ? जानिए जो कोयले इस्तेमाल होते हैं वह कितने पुराने हैं

कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। यह करोड़ों वर्षों में पौधों से तैयार होते हैं। इसकी एक लंबी प्रक्रिया है। आज की वास्तविकता यह है कि यह ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा कारण है, जो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है।

भारत में अभी भी ऊर्जा कंपनियां बिजली बनाने के लिए मुख्य तौर पर कोयले पर ही निर्भर हैं। यह जीवाश्म ईंधन है, इसलिए इनकी मात्रा लगातार घटती जा रही है। यह पृथ्वी पर सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा की तरह असीमित नहीं हैं। हम जिस रफ्तार में कोयले की खपत करते जा रहे हैं, एक दिन पृथ्वी पर मौजूद इसका स्टॉक खत्म हो जाएगा। यही नहीं यह ग्लोबल वॉर्मिंग का भी बहुत बड़ा कारण है, जिसके चलते जलवायु परिवर्तन हो रहा है। लेकिन, यहां हम यह जानेंगे कि धरती पर जो कोयला मौजूद है, वह कैसे बना है? इसके निर्माण में कितने साल लगे हैं?

