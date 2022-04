अमेरिका से पंगा लेकर रूस की मदद, जानिए 'दोस्ती' निभाने किस हद तक आगे बढ़ चुकी है मोदी सरकार?

International

oi-Abhijat Shekhar

मॉस्को/नई दिल्ली, अप्रैल 01: अमेरिकी धमकियों को नजरअंदाज करते हुए भारत ने यूक्रेन युद्ध पर न्यूट्रल पॉलिसी के आधार पर ही आगे बढ़ने का फैसला किया है। लेकिन, भारत अपने सबसे विश्वसनीय 'दोस्त' रूस की पर्दे के पीछे से काफी मदद कर रहा है और भारत रूस के साथ रुपया-रूबल व्यापार समझौते पर विचार कर रहा है, जो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। हालांकि, अमेरिका और पश्चिमी देश इसके लिए भारत की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। ऐसे में आईये जानने की कोशिश करते हैं, कि दोस्ती निभाने के लिए मोदी सरकार किस हद तक आगे बढ़ चुकी है।

अमेरिकी डॉलर पर पुतिन चलाएंगे हथौड़ा, रूबल में व्यापार करने का आदेश, कैसे होगा कारोबार? भारत पर प्रभाव

English summary

Ignoring the criticism of western countries, India is helping its friend Russia immensely. Know, what is India doing to give relief to Russia from sanctions?