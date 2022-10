ब्रिटेन में शी जिनपिंग के खिलाफ नारे लगा रहा था हांगकांग का शख्स, चीनी अधिकारियों ने बुरी तरह पीटा

International

चीन (China) में कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक रविवार को शुरू हुई है। यह बैठक एक सप्ताह तक चलने वाली है। चीनी राष्ट्रपति पुराने नियम को बदल कर तीसरी बार सत्ता हाथ में लेने जा रहे हैं। इस बीच ब्रिटेन के शहर मैनचेस्टर में चीनी वाणिज्य दूतावास (Chinese consulate) के सामने चीन विरोधी प्रदर्शन कर रहे एक हांगकांग (Hong kong) के नागरिक को कर्मचारियों ने दूतावास के अंदर खींचा और बुरी तरह से पीट दिया। पीटे गए हांगकांग के नागरिक के चेहरे पर कुछ चोटें आई हैं। मैनचेस्टर पुलिस इस घटना की जांच में लगी हुई है।

जानकारी के मुताबिक हांगकांग स्वदेशी रक्षा बल नामक एक लोकतंत्र समर्थक समूह जो कि हांगकांग में लोकतंत्र स्थापित करना चाहती है, कल रविवार को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के विरोध में वाणिज्य दूतावास के बाहर प्रदर्शन कर रही थी। इस दौरान चीनी वाणिज्य दूतावास से कर्मचारी निकल कर बाहर आते हैं और प्रदर्शन कर रहे लोगों को पीटने लगते हैं। इस दौरान वे एक व्यक्ति को खींचकर अंदर भी ले जाते हैं और उसकी बुरी तरह से पिटाई करते हैं।

Shocking video spreading on HK Telegram channels showing someone from the PRC Consulate in Manchester kicking down pro-democracy signs.

A protestor then appears to have been dragged behind the Consulate gates and beaten by consulate staff. pic.twitter.com/tntvTz38DY