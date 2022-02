इन 5 वजहों के चलते तीसरा विश्व युद्ध दे रहा है दस्तक, जानिए क्यों पुतिन के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा

International

oi-Ankur Singh

कीव/ वॉशिंगटन/ मास्को, 27 फरवरी। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच दुनियाभर के देश लगातार रूस पर दबाव बना रहे हैं कि वह इस युद्ध को खत्म करे और यूक्रेन से अपनी सेना को वापस बुलाए। इस दिशा में अलग-अलग देश लगातार रूस पर एक-एक करके प्रतिबंध लगा रहे हैं। हालांकि अमेरिका सहित कई यूरोपीय देशों ने रूस पर अलग-अलग कई प्रतिबंध लगाए लेकिन इसका रूस पर कोई खास असर होता नहीं दिख रहा था। जिसके बाद अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने रूस के कुछ बैंकों पर स्विफ्ट ट्रांजैक्शन का प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद माना जा रहा है कि यह रूस के ऊपर यह एक तरफ का वित्तीय परमाणु हमला है।

