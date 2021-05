एलियंस से धरती पर तबाही का खतरा, अलौकिक शक्तियों से बचने के लिए करनी होगी संधि: हॉवर्ड वैज्ञानिक

International

oi-Abhijat Shekhar

लंदन, मई 26: साल 2017 में एलियंस के धरती पर आने का दावा करने वाले हॉवर्ड यूनिवर्सिटी के प्रमुख वैज्ञानिक एवि लोएब ने एलियंस को लेकर बेहद सनसनीखेज दावा किया है। प्रोफेसर एवि लोएब ने पहले दावा किया था कि 2017 में एलियंस धरती पर आए थे लेकिन वैज्ञानिकों ने एलियंस के धरती पर आने की घटना को नजरअंदाज कर दिया था। प्रोफेसर एवि लोएब के दावे ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी और अब प्रोफेसर एवि लोएब ने एक और दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इंसानों को अगर एलियंस से खुद को बचाना है तो हमें उन अलौकिक शक्तियों से समझौता करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। प्रोफेसर एवि लोएब प्रसिद्ध भौतिकशास्त्री स्टीफन हॉकिंग के साथ भी काम कर चुके हैं और उन्होंने काफी सालों के रिसर्च के बाद एलियंस को लेकर दावा किया है।

English summary

Howard University's lead scientist Avi Loeb has claimed that if the earth is to be saved by the powers of aliens, we have to compromise them.