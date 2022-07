अमेरिका में नहीं थम रहीं गोलीबारी की घटनाएं, लॉस एंजेलिस में फायरिंग, 2 लोगों की मौत 5 घायल

International

न्यूयॉर्क, 25 जुलाई : अमेरिका के लॉस एंजेलिस में स्थित (gunfire erupted at a Los Angeles park of america) एक पार्क में हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई वहीं, 5 घायल हो गए, वहीं 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बतया कि सान पैड्रो के पेक पार्क में रविवार अपराह्न तीन बजकर 50 मिनट पर गोलीबारी की घटना हुई। अभी तक गोलीबारी के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

At least seven people have been injured after gunfire erupted at a Los Angeles park where a car show was being held. Officials say two of the gunshot victims at Peck Park in LA’s San Pedro neighborhood were in critical condition.