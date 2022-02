ग्रीनलैंड में बिजली की रफ्तार से पिघल रही है बर्फ, 20 सालों में अमेरिका को डूबोने जितनी बर्फ पिघली

International

oi-Abhijat Shekhar

ग्रीनलैंड, फरवरी 02: जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनियाभर के ग्लेशियर के बर्फ पिघल रहे हैं। चाहे हिमालय हो या अंटार्कटिक या फिर आर्कटिक.... हर ग्लेशियर से बर्फ का तेजी से पिघलना जारी है और डेनमार्क के रिसर्चर्स ने इस हफ्ते चौंकाने वाली रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें कहा गया है कि, पिछले 20 सालों में ग्रीनलैंड ग्लेशियर से इतना बर्फ पिघला है, कि ये अमेरिका को आधा मीटर तक डूबोने के लिए काफी है।

Netflix की पहली अरबी फिल्म में ही हिरोइन ने उतारा अंडरवियर, मुस्लिम देशों में फूटा गुस्सा

English summary

Ice is melting rapidly in Greenland and in the last 20 years, it has melted so much that the whole of America could be submerged in half a meter of water.