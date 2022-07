गोटाबाया का इस्तीफा मंजूर, रानिल बने एक्टिंग प्रेसिडेंट,जानें श्रीलंका को कब तक मिलेगा नया राष्ट्रपति

International

कोलंबो/सिंगापुर, 15 जुलाई : श्रीलंका में घोर आर्थिक संकट से उत्पन्न राजनीतिक संकट के बीच आखिरकार राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने इस्तीफा दे ही दिया है। इसके साथ ही गोटाबाया राष्ट्रपति के पद से आधिकारिक तौर पर हट गए हैं। संसद के अध्यक्ष ने इसकी पुष्टि की है। स्पीकर ने कहा है कि, प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे नए नेता का चुनाव होने तक राष्ट्रपति पद को संभालेंगे। साथ ही, स्पीकर ने ये भी ऐलान किया है कि इस्तीफा मंजूर होने के बाद अब 7 दिन के भीतर नए राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाएगी। बता दें कि, आज श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश जयंत जयसूर्या ने रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई।

Sri Lanka | We've decided on a schedule to select the next President. After receiving the nominations, a new President will be decided upon on Wednesday after voting: Gevindu Kumaratunga, MP, SLPP pic.twitter.com/g6ySWHFIWm

Anti-government protests in crisis-hit Sri Lanka, which have been going on for months seem to have paused for now as Gotabaya Rajapaksa officially resigned from the President's post on Thursday. His resignation was accepted by parliamentary speaker Mahinda Yapa Abeywarden on Friday.