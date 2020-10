'गोल्डफिंगर' एक्ट्रेस Margaret Nolan का निधन, 76 साल की उम्र में छोड़ी दुनिया

International

लंदन। हॉलीवुड (Hollywood) की मशहूर अभिनेत्री मार्गरेट नोलन (Margaret Nolan) का 76 साल की उम्र में निधन हो गया है। नोलन को साल 1964 में रिलीज मशहूर फिल्म सीरिज जेम्स बॉन्ड (James Bond) की फिल्म गोल्डफिंगर के लिए जाना जाता है। उनका निधन 5 अक्टूबर को ही हो गया था, जिसकी जानकारी उनके बेटे ऑस्कर डीक्स ने अब वैराइटी पत्रिका को दी है। मार्गरेट नोलन के निधन की खबर सुनकर डायरेक्टर एडगर राइट ने उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी है।

एडगर राइट ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मुझे ये बताने में दुख हो रहा है कि मार्गरेट नोलन अब नहीं रहीं। उन्हें बीटल्स और आइकॉनिक बॉन्ड के साथ देखा गया था। इसके अलावा वह 'कैरी ऑन' कास्ट का भी हिस्सा रही हैं। नोलन ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के तौर पर की थी। वह 1960 के शुरुआती सालों में विक्की कैनेडी नाम से भी जानी जाती थीं। लेकिन जब उन्होंने एक्टिंग शुरू की तो एक बार फिर अपने जन्म के नाम के साथ जानी जाने लगीं।

नोलन ने 1964 में बीटल्स बैंड की फिल्म 'अ हार्ड डेज नाइट' में काम किया था। लेकिन वह मुख्य रूप से 'गोल्डफिंगर' के लिए ही जानी जाती हैं। हालांकि उन्होंने 1980 के दशक में एक्टिंग से दूरी बना ली थी लेकिन साल 2011 में 'द पावर ऑफ थ्री' के साथ दमदार वापसी की। इसके बाद वह परमाकल्चर पर ध्यान देने के लिए स्पेन चली गईं और यहां फोटो मोन्टाज बनाने में व्यस्त हो गईं। फिर साल 2019 में राइट ने उन्हें अपनी आने वाली फिल्म 'लास्ट नाइट इन सोहो' में एक छोटे से रोल के लिए कास्ट किया था। नोलन के दो बेटे हैं, ऑस्कर डीक्स (जो सिनेमाटोग्राफर हैं) और ल्यूक ओ'सुलिवान।

It's my sad duty to report that actress and artist, the magnificent Margaret Nolan has passed away. She was the middle of Venn diagram of everything cool in the 60's; having appeared with the Beatles, been beyond iconic in Bond and been part of the Carry On cast too. 1/4 pic.twitter.com/YaEaWDmLt2